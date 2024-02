Lohnt sich das wirklich, KP Tissue?

Weitere Suchergebnisse zu "Meitu":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Kp Tissue neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Kp Tissue-Aktie liegt bei 91,07, was auf eine "schlechte" Empfehlung hindeutet. Der RSI25-Wert von 75,42 führt ebenfalls zu einer "schlechten" Einstufung für diesen Zeitraum. Somit ergibt sich insgesamt eine "schlechte" Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Kp Tissue. In den letzten zwei Wochen häufen sich die positiven Meinungen und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen ist das Unternehmen als "gut" einzustufen. Somit ist die Aktie von Kp Tissue bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Aus technischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kp Tissue-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,79 CAD. Der letzte Schlusskurs von 8,35 CAD weicht somit um -14,71 Prozent ab, was zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (8,9 CAD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-6,18 Prozent), was ebenfalls zu einem "schlechten" Rating führt. Somit erhält die Kp Tissue-Aktie insgesamt ein "schlechtes" Rating für die einfache Charttechnik.

Die Analysteneinschätzung für Kp Tissue liegt aus den letzten zwölf Monaten bei 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen, was im Durchschnitt einer "neutralen" Bewertung entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 10,5 CAD. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 8,35 CAD könnte die Aktie somit um 25,75 Prozent steigen, was einer "guten" Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Kp Tissue-Aktie somit eine "gute" Empfehlung aus Sicht der Analysten.