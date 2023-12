Lohnt sich das wirklich, Jiangsu Zhongnan Construction?

Die Stimmung unter den Anlegern von Jiangsu Zhongnan Construction in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

Ein wichtiges Instrument zur Einschätzung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 66,67 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 54,93 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Zhongnan Construction-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,75 CNH liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 1,44 CNH deutlich darunter liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Jiangsu Zhongnan Construction-Aktie demnach eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der verschiedenen Analysemethoden.