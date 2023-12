Lohnt sich das wirklich, Jiangsu Changhai Composite Materials?

Jiangsu Changhai Composite Materials: Bewertung der Aktienlage

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Jiangsu Changhai Composite Materials wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Jiangsu Changhai Composite Materials daher in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Vergleicht man den Aktienkurs von Jiangsu Changhai Composite Materials mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien", so liegt die Rendite mit -26,63 Prozent um mehr als 18 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -8,18 Prozent, was ebenfalls deutlich über der Rendite von Jiangsu Changhai Composite Materials liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,49 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,95 Prozent. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei Jiangsu Changhai Composite Materials bei 79,69, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 82,5, woraus für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht" resultiert. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild mit einem Rating von "Schlecht".