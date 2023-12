Lohnt sich das wirklich, Jadason?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Für Jadason wird der RSI für kurze (7 Tage) und etwas längere (25 Tage) Zeiträume bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Jadason-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 52,94, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Jadason basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Jadason mit einer Rendite von -50 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 36 Prozent darunter liegt. Ebenso liegt die Rendite von Jadason im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche um 36,69 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den "Buzz" im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um Jadason die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Jadason daher ein "Neutral"-Wertung basierend auf diesen Faktoren.