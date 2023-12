Lohnt sich das wirklich, JM Smucker?

Die Aktie von J M Smucker wurde in den letzten Monaten unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. Die Diskussionsintensität im Netz war gering, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte.

In den sozialen Medien wurden in den letzten Wochen vermehrt positive Meinungen zu J M Smucker geäußert. In den letzten Tagen dominierten jedoch überwiegend negative Themen, weshalb das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Die Redaktion hat sieben Handelssignale ermittelt, davon waren sieben positiv und keines negativ, was zu einer "Gut"-Bewertung führte.

Die Dividendenrendite von J M Smucker beträgt 3,69 %, was 0,16 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (31,1 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (30,43 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für J M Smucker.

Insgesamt wird die Aktie von J M Smucker bezüglich der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.