Lohnt sich das wirklich, Ipsen?

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung in Bezug auf Ipsen wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt und die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Ipsen in diesem Punkt die Bewertung "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ipsen beträgt 11, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" als weder unterbewertet noch überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Ipsen im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,31 Prozent erzielt, was 16,31 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ipsen liegt bei 50,51, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.