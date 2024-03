Lohnt sich das wirklich, Innotec?

Der Aktienkurs von Innotec im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt um 27 Prozent niedriger, mit einer Rendite von -20,36 Prozent. Die mittlere Rendite der "Bauprodukte"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt 9,79 Prozent, was Innotec mit 30,15 Prozent deutlich unterbietet. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Innotec-Aktie notiert derzeit bei 6,62 EUR und liegt damit -2,22 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -11,38 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils an insgesamt zwei Tagen neutral eingestellt. In den vergangenen ein, zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Innotec diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen bei Innotec nicht ausgemacht werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt. Insgesamt erhält Innotec daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.