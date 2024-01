Lohnt sich das wirklich, Imagica Robot Holdings?

Das Sentiment und der Buzz um die Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung der Investoren zu messen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter den Anlegern und den Nutzern im Internet eine Rolle. Eine Analyse der Aktie von Imagica zeigt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine neutrale Bewertung ergeben. Die Diskussionsintensität war mittelmäßig aktiv, was zu einem neutralen Rating führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Imagica weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Imagica bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Imagica wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Imagica auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Imagica-Aktie hat einen Wert von 55, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (52,13) führt zu einer neutralen Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Imagica.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Imagica-Aktie eine neutrale Bewertung sowohl auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.