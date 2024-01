Lohnt sich das wirklich, Hypoport?

Das Stimmungs- und Buzz-Rating für Hypoport zeigt eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. In Bezug auf die Dividende liegt Hypoport mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 5,75 %, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Hypoport waren. Dies führt zu einer aktuellen Einschätzung von "Gut" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hypoport-Aktie auf kurzfristiger Basis neutral bewertet wird, während sie auf einer 25-tägigen Basis als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Hypoport basierend auf den verschiedenen Analysen.