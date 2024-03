Lohnt sich das wirklich, Hubei Xinyangfeng Fertilizer?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Yonfer Agricultural liegt bei 12,63, was ähnlich dem Durchschnitt der Vergleichsbranche ist. Somit erhält die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Yonfer Agricultural bei 10,94 CNH verläuft. Der Aktienkurs selbst ging mit 10,89 CNH aus dem Handel, was einem Abstand von -0,46 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ist die Differenz -0,37 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Yonfer Agricultural eine Rendite von -10,53 Prozent, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Chemikalien"-Branche liegt die mittlere Rendite bei -23,57 Prozent, und auch hier übertrifft Yonfer Agricultural mit 13,04 Prozent deutlich den Durchschnitt. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei Yonfer Agricultural bei 1, was eine negative Differenz von -0,17 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" bedeutet. Daher erhält Yonfer Agricultural in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von Analysten.