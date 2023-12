Lohnt sich das wirklich, Hexaom?

Gemäß der technischen Analyse hat die Hexaom-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 16,54 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 19,95 EUR, was einem Unterschied von +20,62 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 17,46 EUR wurde übertroffen, was zu einem "+14,26 Prozent" Unterschied führte, und somit erhält die Hexaom-Aktie auch hierfür ein "Gut"-Rating. Somit erhält Hexaom insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für Hexaom basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Hexaom diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt erhält Hexaom auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Stimmungsbild mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Hexaom für diese Stufe daher ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um festzustellen, ob die Hexaom-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 72, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen weist auf weder überkaufte noch überverkaufte Werte hin und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Hexaom somit ein "Schlecht"-Rating.