Lohnt sich das wirklich, Heiwa Real Estate?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Heiwa Real Estate. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 68,13 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,03, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Bereich der technischen Analyse betrachten wir die trendfolgenden Indikatoren, um herauszufinden, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Heiwa Real Estate beträgt derzeit 3862,23 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3947,5 JPY, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Heiwa Real Estate eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Heiwa Real Estate. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Heiwa Real Estate in allen analysierten Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.