Lohnt sich das wirklich, Hebei Yichen Industrial?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Für die Hebei Yichen Industrial-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 27, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt hingegen eine weniger volatile Situation und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Hebei Yichen Industrial ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hebei Yichen Industrial-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 3,99 HKD weicht nur um -0,25 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,02 HKD) weicht nur um -0,75 Prozent vom letzten Schlusskurs ab und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Hebei Yichen Industrial-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Bewertung, da die Dividendenrendite von 1,34 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine 5-prozentige Unterperformance darstellt. Somit wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke in Bezug auf Hebei Yichen Industrial in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend kann die Aktie von Hebei Yichen Industrial auf Basis der verschiedenen Analysen insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet werden.