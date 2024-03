Lohnt sich das wirklich, Harbour Energy?

Weitere Suchergebnisse zu "Harbour Energy Plc.":

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 4 Bewertungen für die Harbour Energy-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Harbour Energy-Aktie. Im letzten Monat wurden 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen abgegeben, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel einstuft. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenratings ergibt, liegt bei 327,5 GBP. Dies bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 25,96 Prozent basierend auf dem letzten Schlusskurs von 260 GBP. Daraus resultiert eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) bietet eine Grundlage für die Bewertung der Aktiendynamik. Der RSI für Harbour Energy liegt bei 34,91, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 54,53, was für 25 Tage ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Harbour Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 253,21 GBP lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 260 GBP (+2,68 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 278,77 GBP, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs darunter liegt (-6,73 Prozent). Somit erhält Harbour Energy insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungs- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Harbour Energy in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält Harbour Energy insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.