Lohnt sich das wirklich, Gulf Marine Services?

Der Aktienkurs von Gulf Marine Services hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 146,78 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Energiesektor einer Überperformance von 163,55 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie auf dieser Stufe.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Gulf Marine Services als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 70,83, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 48,5 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien für Gulf Marine Services gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage für die Aktie von Gulf Marine Services bei 7,94 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 12,6 GBP, was einem Unterschied von +58,69 Prozent entspricht und somit zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 12,02 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält Gulf Marine Services daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

