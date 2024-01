Lohnt sich das wirklich, Guangzhou Metro Design And Research?

Die Anleger des Guangzhou Metro Design & Research Institute haben in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen in den sozialen Medien abgegeben. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die in den letzten beiden Wochen zu diesem Wert veröffentlicht wurden. Die Diskussionen bezogen sich hauptsächlich auf neutrale Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs des Unternehmens mittlerweile auf 17,87 CNH, während der tatsächliche Aktienkurs bei 16,59 CNH liegt. Dies führt zu einer negativen Abweichung von -7,16 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 16,62 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um das Unternehmen haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Daher wird auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung vorgenommen.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (53) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (50,08) führen zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung, die technische Analyse, das Sentiment und der Relative Strength Index insgesamt zu einer neutralen Bewertung des Guangzhou Metro Design & Research Institute führen.