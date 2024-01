Lohnt sich das wirklich, Grown Up Investment Holdings?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator, um die Stimmung in Bezug auf eine Aktie zu bewerten. Aktuell wurde die Aktie von Grown Up Investment in den sozialen Medien diskutiert, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. In den vergangenen Tagen wurden auch keine stark positiven oder negativen Themen im Meinungsmarkt bezüglich Grown Up Investment behandelt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt kein bedeutendes Muster in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Somit wird die Grown Up Investment-Aktie auch in diesem Punkt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Grown Up Investment-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt schlecht abschneidet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,21 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,104 HKD liegt, was einer Abweichung von -50,48 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,11 HKD liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -5,45 Prozent entspricht. Insgesamt wird Grown Up Investment daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Grown Up Investment-Aktie weist einen Wert von 84 auf, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (48,96) jedoch weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation an, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für Grown Up Investment.