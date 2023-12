Lohnt sich das wirklich, Greenbank Capital?

Die Greenbank Capital hat in den letzten Tagen eine Kursentwicklung von 0,04 CAD verzeichnet, was 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, lautet die Einstufung jedoch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -20 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Neutral" bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so kann das Internet Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. Bei Greenbank Capital wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingeschätzt wird.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Die Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Greenbank Capital auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese neutral waren. Ebenso wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, weshalb auch hier die Einstufung als "Neutral" erfolgt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Greenbank Capital wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Greenbank Capital weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 45,45), weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Greenbank Capital daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse.