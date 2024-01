Lohnt sich das wirklich, Gome Finance?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Gome Finance liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 59,49 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der etwas langfristigere RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 58,21. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Gome Finance mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,89 Prozent, was auf ein unrentables Investment hinweist. In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Gome Finance in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +60,65 Prozent im Vergleich zur Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" und von 61,04 Prozent im Vergleich zum Finanzsektor erzielt. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Gome Finance-Aktie als neutral bewertet wird, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

