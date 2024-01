Lohnt sich das wirklich, Globex Mining?

Globex Mining erhält positive Bewertungen von Anlegern in sozialen Medien, so das Fazit unserer Redaktion nach der Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen in den letzten zwei Wochen. Die Anleger-Stimmung wird auf dieser Ebene als "gut" eingestuft, da überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Globex Mining mit einem Wert von 31 bewertet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 324,4 als unterbewertet gilt. Daher erhält Globex Mining in dieser Hinsicht ebenfalls eine "gut"-Bewertung.

Die Aktienrendite von Globex Mining liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Leistung des Sektors "Materialien" mit 28,57 Prozent um mehr als 40 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" mit einer durchschnittlichen Rendite von -11,03 Prozent in den letzten 12 Monaten, liegt die Rendite von Globex Mining mit 39,61 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Globex Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,82 CAD lag und der letzte Schlusskurs bei 0,87 CAD +6,1 Prozent abweicht, was zu einer "gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf kurzfristigerer Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 0,87 CAD auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt.

Zusammenfassend erhält die Globex Mining-Aktie eine "gut"-Bewertung sowohl in Bezug auf fundamentale Kriterien als auch auf die einfache Charttechnik.