Lohnt sich das wirklich, Gevo?

In den letzten 12 Monaten haben Analysten das Rating für Gevo 0 mal als "Gut", 2 mal als "Neutral" und 0 mal als "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im letzten Monat wurden keine Analystenupdates zu Gevo veröffentlicht. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 78,57 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 2 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet, daher ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Gevo von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Schlecht". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Schlecht"-Einstufung.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt die Aktie nur wenig Aktivität über einen längeren Zeitraum. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Gevo in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Gevo beträgt aktuell 55,17 Punkte bzw. 54,05 Punkte. Das bedeutet, dass Gevo momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Gevo wird damit unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.