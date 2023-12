Lohnt sich das wirklich, Genesis Healthcare?

Der Aktienkurs von Genesis Healthcare verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,95 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um 5,99 Prozent, was zu einer Underperformance von -30,94 Prozent für Genesis Healthcare führte. Der "Gesundheitspflege"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 6,07 Prozent im letzten Jahr, wobei Genesis Healthcare 31,03 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um die aktuelle Lage der Aktie zu bewerten, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Genesis Healthcare liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 58,82, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Genesis Healthcare derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,12 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz erhält Genesis Healthcare eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität zeigt dabei die übliche Aktivität im Netz, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Zusammenfassend ergibt sich für Genesis Healthcare insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich, der neutralen Lage im Relative Strength Index und der niedrigen Dividendenrendite.