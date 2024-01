Lohnt sich das wirklich, Gamecard Joyco Holdings?

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Gamecard-joyco ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen dominierten die Gespräche in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Gamecard-joyco liegt bei 17,87, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 53,47, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb Gamecard-joyco eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Gamecard-joyco-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3648,86 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 2240 JPY weicht somit um -38,61 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt mit einem letzten Schlusskurs von 2480,22 JPY und einem unterschreitenden gleitenden Durchschnitt von -9,69 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Gamecard-joyco-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.