Lohnt sich das wirklich, Funko?

Der Spielzeughersteller Funko hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt drei Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Neutral", wobei es sich um 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen handelt. Es gab keine Analystenupdates zu Funko im letzten Monat. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 8,83 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 17,08 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Funko-Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 28, während der RSI der letzten 25 Handelstage das Wertpapier als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs damit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Funko gemischte Bewertungen. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Funko führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Funko bei 24,84 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 62,01. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.