Lohnt sich das wirklich, FreightCar America?

Die Beurteilung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben sich daher die Meinungen zu Freightcar America in sozialen Netzwerken angesehen und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv ist. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Freightcar America diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Freightcar America liegt der 7-Tage-RSI bei 9,68 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Freightcar America derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Freightcar America in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,63 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche sowie dem "Industrie"-Sektor liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt und erhält daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.