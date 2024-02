Lohnt sich das wirklich, Freenet?

Die technische Analyse der Freenet-Aktie zeigt einen aktuellen Kurs von 24,08 EUR, was einer Entfernung von +1,65 Prozent vom GD200 (23,69 EUR) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 25,22 EUR. Dies bedeutet, dass der Abstand zum Aktienkurs -4,52 Prozent beträgt und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal vorliegt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage, so liegt dieser bei 35 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Ebenso erhält die Aktie für den RSI25, basierend auf 25 Tagen, eine "Neutral"-Bewertung mit einem Wert von 65,9. In beiden Fällen ist die Freenet-Aktie weder überkauft noch überverkauft.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Freenet aktuell einen Wert von 6,53 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,59 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Freenet-Aktie bei 38 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 38,89 Euro für jeden Euro Gewinn von Freenet zahlt. Im Vergleich zu vergleichbaren Werten in der Branche sind es 8 Prozent mehr. In der Kategorie "Drahtlose Telekommunikationsdienste" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 36, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.