Lohnt sich das wirklich, Forval Telecom?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Forval Telecom gesprochen. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Forval Telecom in den letzten 7 Tagen weder überkauft noch überverkauft waren. Der RSI liegt bei 35,71, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Forval Telecom derzeit 4,02 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf der anderen Seite liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei +13,61 Prozent, was zu einer insgesamt guten Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen die Analysen, dass sich die Stimmung für Forval Telecom in den letzten Wochen kaum verändert hat. Es wurden keine starken positiven oder negativen Ausschläge in der Internet-Kommunikation festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Forval Telecom daher auf verschiedenen Ebenen mit "Neutral" bewertet.