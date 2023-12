Lohnt sich das wirklich, Foot Locker?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Foot Locker ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 31,39 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 31,57, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Vom Standpunkt der fundamentalen Analyse aus betrachtet, gilt die Aktie von Foot Locker als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,37 insgesamt 61 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der 36,78 beträgt. Daher erhält die Aktie eine "Gut" Einstufung.

Gemäß den Bewertungen von 9 Analysten in den letzten zwölf Monaten, sind 3 Bewertungen "Gut", 6 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Durchschnittsranking von "Neutral" für das Wertpapier führt. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 45 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 44 Prozent steigen könnte. Somit lautet die Empfehlung "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt bei Foot Locker eine Änderung der Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Foot Locker demnach gemischte Bewertungen basierend auf verschiedenen Analysemethoden.