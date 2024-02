Lohnt sich das wirklich, FleetCor?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Fleetcor hat sich in den letzten zwei Wochen deutlich verschlechtert, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Während an sechs Tagen positive Themen dominierten, überwog an acht Tagen die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger hauptsächlich für negative Themen. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Laut automatischer Analysen standen in letzter Zeit jedoch vor allem "Gut" Signale im Vordergrund. Daher erhält Fleetcor insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fleetcor zeigt eine Ausprägung von 47,46, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 54,47, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für 25 Tage hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die Einschätzungen von Analysten für Fleetcor waren in den letzten 12 Monaten überwiegend positiv, mit 4 positiven Einschätzungen und keiner neutralen oder negativen Bewertung. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Gut". Auch für den vergangenen Monat fällt das Gesamturteil der Analysten positiv aus, mit 1 positiven und keiner neutralen oder negativen Einschätzung. Zudem erwarten die Analysten eine Kursentwicklung von 5,12 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 274,3 USD, was zu einem mittleren Kursziel von 288,33 USD führt. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich jedoch ein negativer Trend. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der Sentiments und des Buzz im Internet.