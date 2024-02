Lohnt sich das wirklich, FIH Mobile?

Der Aktienkurs von Fih Mobile hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -47,25 Prozent erzielt, was mehr als 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -20,4 Prozent kommt, liegt Fih Mobile mit einer Rendite von -47,25 Prozent noch deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Fih Mobile in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um die Aktie wird anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern gemessen. Die Anzahl und Änderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Untersuchung ergab eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Fih Mobile bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fih Mobile-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 58,33 und ein Wert für den RSI25 von 60,56, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Fih Mobile in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

FIH Mobile kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich FIH Mobile jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen FIH Mobile-Analyse.

FIH Mobile: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...