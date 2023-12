Lohnt sich das wirklich, Evolent Health?

Die Analystenbewertung für Evolent Health sieht positiv aus, da in den letzten 12 Monaten 6 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen abgegeben wurden. Im letzten Monat wurde die Aktie ebenfalls positiv bewertet, mit 1 positiven und 0 neutralen Empfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 46,5 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 50,29 Prozent entspricht. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Evolent Health-Aktie nahe am GD200 liegt, was ein neutrales Signal darstellt. Der GD50 hingegen zeigt einen positiven Trend an, da der Kurs um 10,9 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Im Branchenvergleich schneidet Evolent Health im Gesundheitssektor sehr gut ab, mit einer Rendite von 10,45 Prozent im Vergleich zu einem Durchschnitt von -17,75 Prozent in der Gesundheitstechnologie-Branche. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Signale, wobei der 7-Tage-RSI aufzeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, während der 25-Tage-RSI neutral ist. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren positiv bewertet.

