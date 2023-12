Lohnt sich das wirklich, Essentra?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Intensität der Diskussion, also der Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionsintensität haben wir bei Essentra eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daher kommt das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild zu "Neutral".

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Essentra-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 3 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Essentra vor. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 291,67 GBP angesiedelt, was einer Performance von 80,26 Prozent entspricht. Daher vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Gut" für die gesamte Analysteneinschätzung.

Die Dividendenrendite von Essentra liegt derzeit bei 1,34 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Chemikalien") von 8,84 %. Mit einer Differenz von lediglich 7,5 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Essentra eine Rendite von -26,87 Prozent erzielt, was 6,62 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors ("Materialien") liegt. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht".