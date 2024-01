Lohnt sich das wirklich, Enbw Energie Baden-Wuerttemberg?

Der Aktienkurs von Enbw Energie Baden-Württemberg hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,74 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor liegt die Rendite 0,09 Prozent unter dem Durchschnitt von 0,83 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Stromversorger" beträgt ebenfalls 0,83 Prozent, womit die Aktie von Enbw Energie Baden-Württemberg aktuell 0,09 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell bei 5,35 liegt und somit 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 210 für den Sektor Stromversorger. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Enbw Energie Baden-Württemberg ein Neutral-Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Enbw Energie Baden-Württemberg-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 53,33, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein RSI25-Wert von 52,27, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass das Kriterium der Stimmung und der Diskussion mit "Neutral" bewertet wird. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Veränderung der Anzahl der Beiträge festgestellt. Insgesamt wird die Aktie von Enbw Energie Baden-Württemberg daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.