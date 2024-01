Lohnt sich das wirklich, Ellington Residential Mortgage?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Ellington Residential Mortgage REIT-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 51, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50,82, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Ellington Residential Mortgage REIT in den sozialen Medien zu verzeichnen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie erhielt mehr Aufmerksamkeit als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Ellington Residential Mortgage REIT insgesamt eine durchschnittliche "Neutral"-Bewertung von 1 Analysten. Da keine neuen Analystenupdates vorliegen, wird eine "Neutral"-Empfehlung aufgrund einer durchschnittlichen Kursprognose von 6 USD abgegeben.

Die Anleger-Stimmung bei Ellington Residential Mortgage REIT ist insgesamt besonders negativ, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.