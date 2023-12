Lohnt sich das wirklich, Electromed?

Der Aktienkurs von Electromed hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,72 Prozent erreicht, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche eine Outperformance von +25,65 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Gesundheitspflege"-Sektor eine durchschnittliche Rendite von 8,21 Prozent, wobei Electromed 0,49 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält Electromed in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie konnten in den letzten vier Wochen keine bedeutenden Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Bewertung hier als "Neutral" ausfällt. Ebenso wurde keine Zunahme oder Abnahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamteinstufung auf dieser Stufe als "Neutral" führt.

Von den 1 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Electromed-Aktie wurden alle als "Gut" eingestuft, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 144,59 Prozent steigen. Insgesamt erhält Electromed von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) von Electromed liegt bei 37,19, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 für die Electromed bewegt sich bei 44, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".