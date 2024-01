Lohnt sich das wirklich, Electrameccanica Vehicles?

Die Stimmung zu Electrameccanica Vehicles wird als neutral eingestuft, basierend auf einer Analyse von Kommentaren und Befunden in sozialen Medien. Während die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war, wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert.

Der Aktienkurs von Electrameccanica Vehicles hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -58,51 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Automobilbranche ist dies eine Underperformance von -57,2 Prozent. Auch im Vergleich zum zyklischen Konsumgütersektor lag die Rendite von Electrameccanica Vehicles um 69,43 Prozent unter dem Durchschnitt.

In Bezug auf Dividendenrendite schneidet Electrameccanica Vehicles mit 0 Prozent schlechter ab als der Branchendurchschnitt von 3830.24 Prozent, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Electrameccanica Vehicles-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,57 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,32 USD bedeutet einen Unterschied von -43,86 Prozent und führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.