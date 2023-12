Lohnt sich das wirklich, Effector Therapeutics?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war die Aktie von Effector Therapeutics kürzlich Gegenstand von Diskussionen, die überwiegend negative Meinungen hervorbrachten. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt vor allem mit den negativen Themen rund um Effector Therapeutics, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Bewertungen für die Effector Therapeutics-Aktie abgegeben, von denen alle 3 positiv waren. Daher ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenratings ergibt, liegt bei 4,33 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 821,99 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (0,47 USD) bedeutet. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Effector Therapeutics verläuft derzeit bei 0,62 USD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 0,47 USD liegt und somit einen Abstand von -24,19 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz bei -11,32 Prozent liegt. Insgesamt lautet die Bewertung daher "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Effector Therapeutics liegt bei 8,04, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 57,73 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie.