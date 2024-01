Lohnt sich das wirklich, Ecowise?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ecowise bleibt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Weder besonders positive noch negative Stimmungen waren erkennbar, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder positiv noch negativ mit Ecowise befasst.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Ecowise liegt bei 50 Punkten auf 7- und 25-Tage-Basis, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Ecowise einen Wert von 0,08 SGD, während die Aktie selbst bei 0,078 SGD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,5 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt ebenfalls einen Abstand von -2,5 Prozent, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Ecowise in Bezug auf das Anleger-Sentiment, die Stimmung und den RSI sowie die technische Analyse insgesamt eine neutrale Bewertung.

