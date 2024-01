Lohnt sich das wirklich, Dunelm?

Weitere Suchergebnisse zu "Dunelm Group":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Dunelm im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Dunelm, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und liegt für Dunelm bei 64,29. Dies wird als "Neutral" betrachtet, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, steht bei 42, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dunelm liegt bei 14,87, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 25 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Dunelm-Aktie ein Durchschnitt von 1100,18 GBP für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 1097 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine "Neutral"-Rating auf kurzfristiger Basis.

Insgesamt erhält Dunelm somit eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment, eine "Neutral"-Bewertung gemäß dem RSI und eine weitere "Gut"-Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien. Die einfache Charttechnik führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Dunelm-Aktie.