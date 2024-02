Lohnt sich das wirklich, Doordash?

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Doordash 4 Mal mit "Gut", 4 Mal mit "Neutral" und 1 Mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig bewerten institutionelle Anleger den Titel als "Neutral". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Doordash. Der aktuelle Kurs von 116,01 USD wird von Analysten unter Berücksichtigung einer erwarteten Entwicklung von -18,54 Prozent und einem mittleren Kursziel von 94,5 USD als negativ bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung für Doordash über einen längeren Zeitraum deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird Doordash in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

Technisch betrachtet liegt der gleitende Durchschnittskurs von Doordash bei 85,47 USD, während der aktuelle Kurs bei 116,01 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, ebenso wie der Abstand zum GD50 von +10,32 Prozent. Insgesamt wird Doordash daher technisch betrachtet als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen. Die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung für Doordash lautet daher auch "Neutral".