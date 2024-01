Lohnt sich das wirklich, Dazhong Transportation?

Die Dazhong Transportation wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 bei 3,11 CNH liegt, was einer Abweichung von -5,79 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 3,06 CNH, was einer Abweichung von -4,25 Prozent entspricht, und somit als "Neutral" bewertet wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen bezüglich Dazhong Transportation. In den letzten Wochen waren die Meinungen größtenteils positiv, jedoch gab es auch vermehrt negative Themen in den letzten Tagen. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung. Zwei Handelssignale auf dieser Ebene ergeben ein negatives Bild, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Redaktion ist der Meinung, dass die Aktie von Dazhong Transportation bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Dazhong Transportation im letzten Jahr eine Rendite von 1,25 Prozent erzielt, was 0,33 Prozent unter dem Sektordurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt -1,09 Prozent, und Dazhong Transportation liegt aktuell 2,34 Prozent darüber. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Dazhong Transportation weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.