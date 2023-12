Lohnt sich das wirklich, Daiki Aluminium Industry?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Daiki Aluminium Industry als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Daiki Aluminium Industry-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,15, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 59,36, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussionen rund um Daiki Aluminium Industry in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Daiki Aluminium Industry in den sozialen Medien zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Daiki Aluminium Industry aktuell bei 1361,44 JPY verläuft. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 1162 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -14,65 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt hingegen ein Niveau von 1206,1 JPY an, was für die Daiki Aluminium Industry-Aktie einer aktuellen Differenz von -3,66 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".