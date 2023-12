Lohnt sich das wirklich, Cogent Communications?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmungen und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Veränderung der Stimmung können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf Cogent Communications wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" hat Cogent Communications in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,99 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch deutlich unter dem branchenüblichen Anstieg von 78,46 Prozent, was zu einer Unterperformance von -56,47 Prozent führt. Im Vergleich zum Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt die Rendite von Cogent Communications jedoch um 13,05 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Cogent Communications liegt bei 6,12 Prozent, was 3 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine schlechte Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Cogent Communications zeigt an, dass die Aktie aktuell überverkauft ist und daher als gut eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher neutral eingestuft wird. Insgesamt wird Cogent Communications für diesen Punkt unserer Analyse als gut bewertet.