Lohnt sich das wirklich, Cogent Communications?

Die Aktie der Cogent Communications wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Dabei erhielt sie insgesamt 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen, was zu einer langfristigen Einstufung als "neutral" führt. Im letzten Monat gab es keine Updates seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 60 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 76,06 USD eine erwartete Kursentwicklung von -21,11 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Analysten als "neutral".

Aus charttechnischer Sicht zeigt die Cogent Communications-Aktie eine positive Entwicklung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 65,6 USD, und der letzte Schlusskurs von 76,06 USD bedeutet eine Differenz von +15,95 Prozent. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 67,77 USD liegt mit einem Unterschied von +12,23 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 6 zu den Dividenden und dem Aktienkurs, was eine negative Differenz von -3,44 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" bedeutet. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Cogent Communications eine Bewertung als "schlecht".

Im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" ergibt sich eine Performance von 38,72 Prozent in den letzten 12 Monaten, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 88,53 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -49,81 Prozent. Im Sektorvergleich lag die Rendite bei 11,45 Prozent, wobei Cogent Communications um 27,27 Prozent darüber lag. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einer Gesamtbewertung als "neutral".