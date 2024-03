Lohnt sich das wirklich, Coda Octopus?

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coda Octopus bei 21, was bedeutet, dass die Börse 21,36 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten", der momentan bei 77 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Coda Octopus festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei an 12 Tagen vor allem positive Themen diskutiert wurden und nur an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Die Dividendenrendite von Coda Octopus liegt derzeit bei 0 Prozent, was 11147,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 11147. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.