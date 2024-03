Lohnt sich das wirklich, Clorox?

In den letzten Wochen wurde eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Clorox festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in den sozialen Medien. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte jedoch keine signifikante Veränderung festgestellt werden.

Bei der Dividendenrendite kann ein Mehrertrag von 0,29 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt werden, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Clorox-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 Tagen als auch in den letzten 25 Handelstagen. Daher erhält die Aktie ein neutrales Rating in Bezug auf den RSI.

Die Analyse der Anleger-Stimmung zeigt, dass Clorox in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet wurde. Auch exakt berechenbare Signale führen zu einer positiven Empfehlung.

Insgesamt wird Clorox daher in Bezug auf die Stimmung, die Dividendenrendite und den RSI neutral bewertet.