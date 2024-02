Lohnt sich das wirklich, Church, Dwight?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt und wird häufig eingesetzt. Im Fall von Church & Dwight wird der 7-Tage-RSI momentan auf 73,68 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft gilt und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf der 25-Tage-Basis wird jedoch festgestellt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Church & Dwight also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Church & Dwight insgesamt 8 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Neutral" eingestuft wird. Das besteht aus 2 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 98,88 USD zeigt sich ein Aufwärtspotential von 0,84 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Neutral"-Bewertung.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Church & Dwight wird anhand der Diskussionsintensität und der Veränderung der Stimmung bewertet. Dabei ergibt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität sowie eine negative Veränderung der Stimmung, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild erhält.

In der technischen Analyse wird die Church & Dwight-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses bewertet. Sowohl auf der Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Church & Dwight in verschiedenen Kategorien unterschiedlich bewertet wird, wobei die Gesamtbewertung auf "Schlecht" und "Neutral" fällt.