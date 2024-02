Lohnt sich das wirklich, Chongqing Landai Powertrain?

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu beurteilen. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Automatische Komponenten" beträgt das aktuelle KGV von Landai 22. Dies zeigt, dass das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Landai im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 60,42 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten" liegt die Rendite von Landai mit 48,74 Prozent deutlich niedriger. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen insgesamt positive Meinungen zu Landai überwogen haben. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Landai mit 0,79 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1 Prozent. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher ein neutrales Investment, das von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Chongqing Landai Powertrain kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Chongqing Landai Powertrain jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Chongqing Landai Powertrain-Analyse.

Chongqing Landai Powertrain: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...