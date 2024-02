Lohnt sich das wirklich, China Youzan?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier gerade "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für China Youzan betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 30,77 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 60,26 zeigt an, dass die Aktie neutral bewertet wird.

Bei der technischen Analyse vergleichen wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der China Youzan-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -26,67 Prozent, wodurch die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,1 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Beim Sentiment und Buzz, also den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorbringt. Die Rate der Stimmungsänderung erfährt kaum Änderungen, wodurch China Youzan insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde China Youzan von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Gesamteinstufung als "Neutral". Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.