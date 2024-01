Lohnt sich das wirklich, China Merchants Port Holdingsadr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral eingestuft wird. Der RSI von China Merchants Port liegt bei 17,5, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, zeigt mit einem Wert von 42,66 eine "neutral" Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass China Merchants Port eine Rendite von 4,89 Prozent erzielt hat, was mehr als 10 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" verzeichnet eine mittlere Rendite von 1,28 Prozent, während China Merchants Port mit 3,61 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird dem Unternehmen in dieser Kategorie ein "gut" Rating zugewiesen.

Das Sentiment und Buzz, also die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Aktienbewertung. China Merchants Port zeigt interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, da eine normale Aktivität zu beobachten ist, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt im betrachteten Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral" Einstufung.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Merchants Port bei 6,37, was unter dem Branchendurchschnitt (54 Prozent) liegt. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" weist einen KGV-Wert von 13,93 auf. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "gut" Bewertung.